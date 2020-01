55-jarige man neergestoken bij roofmoord in Antwerpen Patrick Lefelon & Sander Bral

15 januari 2020

13u21 264 Antwerpen In de Bisschopstraat vlak bij het Centraal Station van Antwerpen is woensdagvoormiddag een roofmoord gebeurd. De 55-jarige Olashula O., uitbater van een wisselkantoor, bezweek er aan zijn verwondingen nadat hij wellicht enkele messteken moest incasseren. Een dader is nog niet gevat. Het labo en de federale politie zijn ter plaatse.

De melding kwam rond half elf binnen bij de politie, de omstandigheden van wat er precies gebeurd is, zijn nog niet volledig duidelijk. “De man werd zwaargewond aangetroffen door de hulpdiensten, die hem nog probeerden te reanimeren, maar hij bezweek ter plekke aan zijn verwondingen”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Er is een wetgeneesheer aangesteld en het gerechtelijk labo en de gerechtelijke federale politie zijn ter plaatse voor onderzoek. Er is nog niemand gearresteerd.”

Momenteel wordt er uit gegaan van roofmoord. De 55-jarige man was uitbater van een wisselkantoor op de hoek met de Carnotstraat. Volgens de Nigeriaanse buurvrouw Tina was Olushola O., bijgenaamd ‘Bola’, een bekend figuur binnen de Nigeriaanse gemeenschap in Antwerpen.

Tweede steekpartij

“Bola baat die zaak al uit sinds 2011, vooral buitenlanders of Antwerpenaars met vreemde roots komen er geld wisselen”, zegt Tina. “Zijn officieel adres zou in Duitsland zijn, maar waar hij echt woonde, weet ik niet. Hij hield zijn adres geheim nadat hij vorig jaar al eens werd aangevallen in zijn zaak. Ook toen kreeg de arme man enkele messteken. De daders zouden toen gepakt en veroordeeld zijn dankzij camerabeelden. Hopelijk zijn er nu ook bruikbare beelden gemaakt van de dader of daders. We leven erg mee met de vrienden en familie van Bola, hij was een erg sympathieke man die altijd klaarstond voor de buurt.”