55 bestuurders krijgen boete voor inhalen fietsers in fietsstraten Sander Bral

08 januari 2020

De lokale politie controleerde dinsdag in de Van Arteveldestraat, Rotterdamstraat, Lange Dijkstraat en de Sint-Gummarusstraat. De actie was er vooral met het oog op de veiligheid van fietsers in die omgeving. In de Rotterdamstraat betrapte de politie in twee uur tijd 31 voertuigen die een fietser inhaalden. Dat is verboden in een fietsstraat. In de Lange Dijkstraat, ook een fietsstraat, kregen negen bestuurders een bekeuring omdat ze fietsers inhaalden. Vijftien bestuurders haalden in de Van Arteveldestraat fietsers in. Er werden ook negen fietsers in overtreding genomen omdat ze in de tegengestelde richting door de Sint-Gummarusstraat reden.