53 metrogebruikers dragen geen mondmasker aan station Elisabeth Sander Bral

30 mei 2020

15u52 2 Antwerpen De politie neemt het verplicht dragen van mondmaskers op het openbaar vervoer erg serieus. Bij een controle aan premetrostation Elisabeth werden maar liefst 53 (!) mensen beboet die geen mondmaskers ophadden. Ook aan haltes van trams, metro’s en bussen is het namelijk verplicht mondmaskers te dragen.

Het wijkteam van de Handelstraat controleerde in metrohalte Elisabeth op de mondmaskerplicht. Ook aan de haltes geldt immers de verplichting om een mondmasker te dragen. Tijdens de controle werden maar liefst 53 personen beboet die niet in regel waren. Voor één persoon was het al de vierde keer dat hij in overtreding was met de maatregelen rond Covid-19.