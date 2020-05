53 bestuurders steken fietsers voorbij in fietsstraten Sander Bral

14 mei 2020



Het verkeersondersteuningsteam regio City heeft woensdag gecontroleerd in fietsstraten. Onder meer aan de Rotterdamstraat, Van Arteveldestraat, Lange Dijkstraat, Kattenberg en Van Der Keilenplein hield het team toezicht. In de Rotterdamstraat stelden de politie vast dat 29 voertuigen een fietser inhaalden. In de Van Arteveldestraat deden twaalf bestuurders dat. In de lange Dijkstraat waren dat er vier, in de Kattenberg acht en in de Van Der Keilenstraat kon niemand betrapt worden. Daarnaast verbaliseerde de politie drie foutparkeerders. Twee van hen hadden hun voertuig op de stoep gezet.