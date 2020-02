51-jarige dealer met crack en wapens op zak verzet zich tegen politie Sander Bral

17 februari 2020

Inspecteurs van het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum zagen zaterdag een man die ze herkenden als iemand die al eens drugs gebruikt. Hij wandelde van de Gemeentestraat naar de Van Stralenstraat. Op een gegeven moment keek hij door het raam naar binnen in een café. Daarna wandelde hij gehaast terug in de richting van een bankkantoor. Met geld op zak keerde de man terug.

Een tweede man, die hem tegemoet was gewandeld, leek geld te ontvangen. Omdat er het vermoeden van een drugsverkoop was, controleerde de politie het duo. Maar de vermoedelijke verkoper verzette zich fel. Hij kneep z’n handen dicht en probeerde die naar zijn mond te brengen. Bij het handboeien vielen drie gebruikershoeveelheden drugs uit de handen van de verdachte. Wellicht probeerde hij de drugs in te slikken om zich van het bewijsmateriaal te ontdoen.

De politie vond ook nog dertien andere gebruikershoeveelheden. De drugs, crack, werden in beslag genomen. Net als een som geld, een dolk en een vouwmes dat bij de verkoper gevonden werd. Bij een huiszoeking vond de politie in de garage nog weegschalen, ammoniak en cocaïne. De verkoper van 51 jaar wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.