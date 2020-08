50.000 euro verdienen in enkele muisklikken: drugsbendes rekruteren ‘planners’ in de haven

Antwerpen

Na een recordvangst van 3,4 ton cocaïne zijn in Antwerpen zes havenmedewerkers gearresteerd die hand- en spandiensten zouden hebben geleverd aan een Nederlandse drugsbende. Eén van hen, een ‘planner’, zou 50.000 euro hebben gekregen om computergegevens te manipuleren. Reden genoeg voor CEO Marc Beerlandt van MSC Belgium om zijn 3.000 medewerkers donderdagmiddag in een videoboodschap te waarschuwen: “Gebruik uw gezond verstand.” Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier