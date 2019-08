5 x uit in Antwerpen dit weekend: van brunch tot Fire is gold Redactie

23 augustus 2019

10u31 2

La La Laar

Borgerhout

Van zaterdag 24 augustus tot en met zondag 8 september wordt Het Laar omgebouwd tot een groene oase van spel en plezier waar buren elkaar kunnen ontmoeten. Van yoga-sessies tot barbecueën en verhalenvertellers tot gezellig brunchen. Elke dag valt er iets te beleven op het plein in hartje Borgerhout. Elke namiddag kan je er ook pingpongen, petanquen, badmintonnen en andere spelletjes spelen. La La Laar is er voor jong en oud en is gratis. Volg alle activiteiten via de Facebookgroep Buurtgroep Laar.

Fire Is Gold 2019 I Urban Festival Antwerpen

Antwerpen

Het gloednieuwe hiphopfestival Fire Is Gold moet dé vervanger worden van Laundry Day. Het nieuwe festival wordt een mix van muziek, fashion, sport en talks. Fire is Gold vindt plaats op zaterdag 24 augustus op het domein Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever, een plek waar de organisatie het festival graag wil zien uitgroeien tot hét hiphopfestival van Vlaanderen en verder. Op het podium staan onder andere Aya Nakamura, Bizzey, Broederliefde, Jarreau Vandal (live), Mr Eazi, Ronnie Flex & Deuxperience en Zwangere Guy.

Meer info en tickets via www.fire-is-gold.com. Tickets vanaf 28 euro.

Ampere Open Air 2019

Antwerpen

Waar zaterdag nog Fire Is Gold plaatsvond, wordt de Middenvijver op Linkeroever zondag ingepalmd door Ampere Open Aire 2019. Maar waar Fire is Gold meer op urban inzet als hiphop en r&b zet Ampere Open Air meer in op undergroundgenres binnen de elektronische muziekwereld met techno, house, disco en experimentele live-acts.

Ampere Open Air 2019 heeft vijf verschillende podia met zowel internationale topartiesten zoals Jeff Mills als lokaal Antwerps talent met een liveshow van Borokov Borokov.

Meer info en tickets via www.ampereopenair.com. Tickets vanaf 41 euro.

Cultuurmarkt

Antwerpen

De Cultuurmarkt is traditioneel het startschot van het nieuwe culturele seizoen. Het is een overkoepelend initiatief dat de energie van cultureel Vlaanderen bundelt en het aanbod van het nieuwe seizoen feestelijk voorstelt. Het publiek wordt op één dag en op één plaats geïnformeerd over het culturele aanbod. De hele Antwerpse binnenstand wordt overspoeld door kraampjes waar culturele huizen hun programma voorstellen maar hen ook trakteert op gratis previews: een muziekoptreden, korte sketch of dans, voor ieder wat wils, en dat voor jong en oud.

De cultuurmarkt vindt plaats op zondag 25 augustus van 11 tot 18 uur in het stadscentrum van Antwerpen. Meer info op www.cultuurmarkt.be. Het evenement en optredens zijn gratis.

De N8 van Wommelgem

Wommelgem

De zomervakantie in schoonheid afsluiten, dat is het doel van Project Vzw en De Wommelgemse Sprinters op 24 en 25 augustus. Zaterdag is er de eerste editie van ‘De n’8 van Wommelgem’. Dat is een gratis muziekfestival op de Kerkplaats in navolging van het vroegere Zomerdorp. Dit moet vooral een festival worden met veel ambiance. The Partybar opent het festival, dat is een lokale dj. Nadien is het aan Les Copines met onder meer Isabelle A die covers brengen. Vervolgens is het aan Qmusic dj Maarten Vancoillie en De Romeo’s sluiten de dag af.”

Zondag 25 augustus staat Wommelgem volledig in het teken van de koers met om 11.30 uur de Dikkebandenkoers voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Om 13 uur wordt het startschot gegeven van Toer de Toerist. Dan kunnen buurtbewoners het tegen elkaar opnemen. Om 15 uur tot slot is het aan de Nieuwelingen.