5 ton coke in lading, maar chauffeur wordt vrijgelaten: “Onderzoeksrechter gelooft dat hij van niks wist” Patrick Lefelon

28 april 2020

13u45 0 Antwerpen Een 24-jarige trucker is de enige van de veertien verdachten die wordt vrijgelaten na de ongewone drugsvangst van vorige woensdag. Toen werd in een loods in de Bremerstraat een lading van 4 tot 5 ton cocaïne aangetroffen in een lading ingevroren inktvis.

De veertien verdachten, allemaal Nederlanders onder wie een aantal van Surinaamse afkomst, moesten dinsdagmorgen voor de raadkamer verschijnen. Zij beriepen zich allemaal op hun zwijgrecht. Twaalf verdachten waren vorige woensdagavond betrapt bij het uitladen van een koelcontainer in een loods in de Bremerstraat. Twee anderen werden klemgereden in de Braziliëstraat.

Het gewicht van de drugslading is nog altijd niet exact gekend. Op de raadkamer vanmorgen liet de onderzoeksrechter weten dat het eerder richting 5 ton cocaïne gaat. Dat is een marktwaarde van 125 miljoen euro.

Een jonge Nederlandse truckchauffeur die de koelcontainer ophaalde aan kaai 1700 en naar de loods in de Bremerstraat reed, wordt als enige vrijgelaten. De man zegt niets van de drugslading af te weten.

Advocate Sanne De Clerck: “Mijn cliënt rijdt normaal alleen voor een vaste opdrachtgever. Door de coronacrisis pakte hij nu ook enkele andere ritten aan. Eén van die ritten was de fameuze rit van 1700 naar de loods in de Bremerstraat. Voor hem verliep die normaal. De onderzoeksrechter gelooft dat de man inderdaad onwetend was van de drugs en zal hem bij handlichting vrijlaten.”