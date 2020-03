5 miljoen euro losgeld, of 400 kilo cocaïne: zo pokert de Antwerpse drugsmaffia om het leven van een gijzelaar

Antwerpen

Afgelopen maandag viel het doek over de zwaarste ontvoeringszaak in het Antwerpse drugsmilieu sinds jaren . Een dertienkoppige bende kreeg tot 12 jaar celstraf voor de ontvoeringen van Abdelkader Bouker en Younes El B. Het proces gaf een uitzonderlijke inkijk in het pokerspel van de Antwerpse drugsmaffia om het leven van een gegijzeld familielid.