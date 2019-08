5.000 supporters zien Antwerp gelijkspelen op groot scherm: “geweldig initiatief van de club” David Acke

22 augustus 2019

23u08 0 Antwerpen Liters bier vlogen door de lucht, vingernagels zijn gesneuveld maar aan sfeer geen gebrek. Dat de stad Enschede de Antwerp supporter niet wilde ontvangen is sneu voor hen want ze misten een geweldig les in sfeer maken. Dat The Great Old daar een patent op heeft, dat wisten ze in België al, dat ze dat dat nu misten in het stadion van Twente is jammer. Beste AZ-spelers en supporters, houd u klaar voor de terugmatch. U zal uw ogen en oren niet geloven.

Aan de voet van het heilige stadion van Deurne Noord troepten zo een 5.000 Antwerp supporters samen om de Europese wedstrijd van The Great Old op groot scherm te volgen. Dat ze er liever bij waren in Nederland, dat hoeft geen betoog maar de meesten lieten het niet meer aan hun hart komen. De ondergaande zon maakte het zowaar feeëriek.

Dirk en Ronald haalden samen met de vrienden enkele strandstoelen uit het tuinhuis. “Gezellig toch? Anders zaten we maar thuis te kijken. Naar Nederland zouden we sowieso niet gegaan zijn maar een thuismatch missen we niet. Dat de club dit organiseert is gewoon fantastisch”, vertelt Dirk. Toch zijn ook zij kritisch voor de beslissing van de stad Enschede. “Belachelijk. Een combiregeling voor 800 supporters en er is geen probleem. Hoe doen ze dat met andere wedstrijden?” vraagt Donald zich af. Toch koesteren de twee geen wrok tegen AZ. “Ook zij zijn de dupe van deze beslissing en bovendien moeten ze nu in een zo goed als leeg stadion spelen.”

Voor student Mats wrong de beslissing van de Nederlandse stad wel. “Ik ben woest. Vorige week was ik er bij in Pilzen en dat was ongelofelijk. Tot 15 uur hebben we gediscussieerd met vrienden of toch niet gewoon naar het stadion zouden afzakken. Uiteindelijk hebben we het niet gedaan omdat we hoorden dat er gecontroleerd was. Blijkbaar kon de politie nu toch opgetrommeld worden”, vertelt Mats. Ook zij zijn het er unaniem over eens dat de club er erg goed aan heeft gedaan dit scherm te plaatsen. “Vroeger hadden ze een jaar nodig om een fandag te organiseren, nu organiseren ze dit in enkele dagen.”

Met 5.000 stond de rood-witte aanhang naar het grote scherm te staren. Vol vertrouwen want “we zouden die Hollanders eens een lesje leren”, klonkt het. En zo geschiedde dat net voor de rust gejuicht kon worden. Het bier vloog door de lucht, Bengaals vuur werd ontstoken en de aanwezig kinderen maakten vreugdedansjes. “Het komt in orde.”

Dat de tweede helft nog spannend werd door een late tegentreffer kon de pret niet drukken. Temeer omdat die goal buiten beeld gebeurde. Net wanneer AZ de tegentreffer binnen prikte viel het scherm uit. “Uw kijktijd is verstreken,” stond er te lezen. Hier en daar gemor en wanneer het beeld terug hersteld was, stond er plots een droge 1-1 te lezen. “Geef ons dan maar een zwart scherm”, klonkt het ironisch.

En toch was iedereen het erover eens, een gelijkspel is een prima uitgangspositie voor de terugmatch en een verder verhaal in Europa voor Den Antwerp. “We gaan ze hier een lesje geven in voetbal en sfeer maken”, besluit een supporter. Hij kan wel eens gelijk krijgen.