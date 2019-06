499 golden retrievers verpulveren wereldrecord op Linkeroever David Acke

17u27 7 Antwerpen Antwerpen heeft een nieuw wereldrecord beet. Op de Middenvijver van Linkeroever verzamelden 499 golden retrievers en dat is het meeste aantal op één plek. Dat zijn er 138 meer dan het vorige record dat vorig jaar werd gevestigd in Schotland. “Het record is mooi maar ik wilde vooral een fijne familiedag organiseren en dat is ook gelukt”, klinkt het bij de organisatie.

Met meer dan 361 golden retrievers moesten ze zijn om het wereldrecord meeste golden retrievers op één plek te verbreken. Dat werd vorig jaar in Schotland gevestigd. Als we het evenement op Facebook zouden geloven dan zou dat met de vingers in de neus gelukt zijn met maar liefst 19.000 geïnteresseerden en 3.400 mensen die zeiden te komen.

Uiteindelijk zijn het er niet zoveel geworden maar wel voldoende: met 499 golden retrievers werd het vorige wereldrecord verpulverd. “Het is gewoon fantastisch”, vertelt organisator Frédéric Leidgens. “Toevallig zag ik het wereldrecord passeren op het internet en het leek me wel leuk om iets gelijkaardigs te doen. In de eerste plaats omdat ik zelf een golden retriever heb en enorm van honden hou”, vertelt hij. “Toen ik het Facebook evenement aanmaakte ging dat in geen tijd viraal en plots zaten we aan duizenden geïnteresseerden.”

Waterbar en zwembad

Omdat het evenement zo groot werd vroeg dat stad Antwerpen om toch een registratiesysteem te starten zodat de organisatie voorbereid zou zijn om de massa goed op te vangen. Zeker met deze tropische temperaturen. “We hebben last-minute de hele opstelling veranderd zodat mensen en honden ook voldoende in de schaduw kunnen zitten. Voor de honden zijn er waterbars en zwembadjes. Bovendien kunnen ze wat verder in de vijver verkoeling zoeken”, aldus Leidgens.

Dat hij het wereldrecord nu verbroken heeft vindt hij leuk maar niet het belangrijkste. “Eigenlijk interesseert me dat niet. Ik wilde een leuk en familiaal evenement organiseren en iedereen een leuke dag bezorgen. En daar zijn we in geslaagd”. Op verschillende momenten werden officiële dronefoto’s die als officieel bewijs moeten gelden dat het record verbroken werd.

Belle was alvast één van de vele golden retrievers. Baasjes Jacky Vanheusden (18) en Jeroen Bolle (18) kwamen helemaal met de trein uit Hasselt. “We wilden dit niet missen”, zegt Jacky. “Ik kwam het evenement tegen op Facebook en het leek me enorm leuk voor Belle. Ze is een erg sociale hond en ze amuseert zich hier te pletter. Het was wel even spannend want het was de eerste keer voor haar op de trein en de tram maar ze heeft het goed gedaan”.