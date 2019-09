47-jarige dief met waslijst aan feiten gepakt door alerte getuige Sander Bral

23 september 2019

Een getuige verwittigde zondagavond de politie omdat hij had gezien hoe een man zonder uitnodiging een bezoek bracht aan een werf in de Quellinstraat. De getuige volgde de verdachte, waardoor de politie die kon onderscheppen in de fietsenstalling onder het Koningin Astridplein. De man probeerde zich nog te verzetten, maar kon door de politie overmeesterd en geboeid worden. De man had onder meer opladers en een computer gestolen, vermoedelijk uit de technische ruimte van de werf. De 47-jarige verdachte bleek gekend voor een waslijst aan gelijkaardige feiten. Hij werd maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.