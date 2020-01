45-jarige vrouw probeert drugs door te spoelen tijdens inval Jan Aelberts

13 januari 2020

16u59 0 Antwerpen Het wijkondersteuningsteam van de Antwerpse politie hield dit weekend toezicht aan een appartement op het Sint-Jansplein. Het team had verschillende signalen ontvangen dat de plek sinds kort frequent bezocht werd door mensen op zoek naar drugs.

Tijdens het toezicht werd een man van 26 jaar gecontroleerd die een kort bezoek had gebracht aan de locatie. Hij moest erkennen dat hij juist cocaïne had gekocht en gebruikt. Bovendien bleek de man gezocht voor een fietsdiefstal en stond hij geseind als gevluchte gevangene. Nadat nog een klant werd onderschept, besloot het team over te gaan tot een controle van het appartement. Daar werden meerdere mensen aangetroffen die drugs gebruikten.

Een dame van 45 jaar had zich in de wc verstopt en probeerde bewijsmateriaal door te spoelen. Er werd drugs, geld, verpakkingsmateriaal, een weegschaal en een drugsgerelateerde boekhouding aangetroffen. De vrouw werd gearresteerd en voorgeleid. Een tweede man, die werd aangetroffen met een grote hoeveelheid geld, werd ook gearresteerd. Zijn verblijfsplaats werd achterhaald en daar werd meer dan 80 gram cocaïne aangetroffen samen met cash geld en een weegschaal. Er werd ook een vermoedelijke handlanger gevonden. De twee mannen, beiden illegaal in ons land, worden voorgeleid.