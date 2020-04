43-jarige man aangehouden die bewust spuwde naar winkelverantwoordelijke Sander Bral

25 april 2020

17u30 0

Een 43-jarige man spuwde vrijdag bewust naar de winkelverantwoordelijke van het filiaal van Delhaize in de Sint-Paulusstraat in het stadscentrum. Dat deed hij omdat hij de winkel niet mocht betreden, aangezien hij er eerder al amok had gemaakt. “Dat zinde hem niet en daarom spuwde hij naar de winkelverantwoordelijke”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “De 43-jarige man werd opgepakt en zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om de man aan te houden.”

“Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar”, benadrukt het parket nogmaals.