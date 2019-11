42 Antwerpfans naar strafrechter voor rellen na verloren promotiematch PLA/MVDB

14 november 2019

12u31

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 24 Antwerpen 42 verdachten die na de promotiewedstrijd Antwerp-Eupen op 30 april 2016 amok hadden gemaakt, zijn naar de rechtbank verwezen. Burgemeester Bart De Wever maakte destijds al bekend dat “Wie potje breekt, potje betaalt." De schade aan de omgeving en aan politievoertuigen loopt op tot enkele honderdduizenden euro.

Antwerp speelde toen 0-0 gelijk tegen Eupen en mocht daardoor niet naar 1A promoveren. Voor de Antwerp-supporters was dat een bittere pil om slikken. Na de match bestormden ze het veld en een aantal van hen geraakten tot in het vak van de bezoekers. Het vak werd snel ontruimd en het waterkanon werd ingezet om de Antwerp-hooligans terug te dringen.

Die werkten hun frustraties dan maar op de politie uit, die in groten getale aanwezig was rond het Bosuilstadion. Verschillende groepen supporters belaagden de politie met verkeersborden, nadarhekken en zelfs met een uitgerukte boom. Ze gooiden ook met kasseien of gebruikten die om de ramen van de combi’s mee te beschadigen. Een combi werd met Bengaals vuur in brand gestoken.

De situatie kalmeerde nadat de spelersbus van Eupen vertrokken was. De harde kern van de heethoofden dunde uit en de situatie bekoelde. De schade die ze achterlieten, was aanzienlijk en werd op enkele honderdduizenden euro geraamd. Camerabeelden zorgden in de maanden daarna voor identificatie van de 42 verdachten. Twee personen zijn vandaag buiten vervolging gesteld.

Volgens burgemeester Bart De Wever werden maar liefst 23 politievoertuigen beschadigd. Voor de politiezone Antwerpen bedroeg de schadepost zo’n 40.000 euro. Daarin is de combi die met een brandbom in brand werd gestoken, niet meegerekend. Die combi alleen al kost ruim 70.000 euro.

Het stadsbestuur betaalde ook al 7.800 euro uit het Schadefonds om buurtbewoners te vergoeden voor geleden schade. Verder is er ongeveer 4.000 euro betaald voor de vervanging van verkeersborden en bestratingswerken.

Advocaat Len Augustyns die enkele verdachten verdedigt, vraag zich af hoe het openbaar ministerie de schade zal trachten te verhalen op de 42 supporters. “De procureur moet het oorzakelijke verband aantonen tussen een welbepaalde daad van een supporter, bijvoorbeeld het gooien van een steen, en de schade die daardoor zou zijn aangericht. In het tumult dat er toen na de match was, lijkt het mij niet zo evident om die verbanden te leggen.”

Het proces voor de strafrechtbank vindt ten vroegste begin volgend jaar plaats.