42 Antwerpfans naar strafrechter verwezen na rellen verloren promotiematch 2016 mvdb

14 november 2019

12u31

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 0 Antwerpen 42 verdachten die na de promotiewedstrijd Antwerp-Eupen op 30 april 2016 amok hadden gemaakt, zijn naar de rechtbank verwezen. Dat is vernomen bij het parket.

Bij de rellen waardoor Antwerp alsnog in 1B bleef, raakten twaalf agenten gewond. In het Bosuilstadion probeerde de harde kern van Antwerp na afloop het vak van de Eupen-supporters aan te vallen, maar het waterkanon voorkwam dat. Het geweld verplaatste zich vervolgens naar de Deurnese straten rond het stadion. Ondanks grote politie-inzet werden combi's en overvalwagens bekogeld met stenen, reclameborden en alles wat de relschoppers in handen kregen. Liefst dertien wagens raakten beschadigd.

Eén combi ging tot groot jolijt van de roodwitte aanhang in de vlammen op en enkele ‘fans’ namen zelfs selfies met het uitgebrande voertuig. De politie kon die avond vijf heethoofden inrekenen. Camerabeelden zorgden in de maanden daarna voor verdere identificatie.