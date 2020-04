415.000 mensen namen deel aan derde golf coronastudie Universiteit Antwerpen: “Spanningen binnen gezin nemen toe” Annelin Marien

01 april 2020

19u53 0 Antwerpen Dinsdag werd de derde golf van de coronastudie van Universiteit Antwerpen online gezet. 415.000 mensen namen deel, en uit de analyses blijkt dat onder meer 6% van de gezinnen nog een praktische regeling voor de paasvakantie moet uitwerken. De deelnemers geven ook aan dat er zich in de derde week van de ‘lockdown light’ wat meer spanningen met de gezinsleden aandienen.

Vorige week namen 346.000 mensen deel, gisteren stopte de teller bij 415.000. Die duidelijke stijging wijst erop dat de boodschap van de wetenschappers aangekomen is: zij hameren op het belang van wekelijkse deelname. “Het is belangrijk dat de deelnemers de vragenlijst wekelijks invullen”, legt prof. Philippe Beutels uit. “De wetenschap heeft deze data echt nodig. We willen weten hoe de bevolking omgaat met de crisis, niet in het minst om de verdere evolutie van de epidemie te kunnen voorspellen, de ziekenhuizen te helpen inschatten wat er staat te gebeuren, en het welzijn van de bevolking op te volgen.”

Paasvakantie

Uit de eerste analyses blijkt dat 95% van de respondenten de voorbije week geen hand of zoen gaf aan niet-huisgenoten. Toch nog steeds meer dan 23.000 deelnemers deden dat wel. Ook bleek dat met de paasvakantie voor de deur zo’n 6% nog geen regeling heeft voor de opvang van de kinderen. 80% houdt dezelfde regeling aan als de voorbije weken, 14% werkte een andere regeling uit.

Daarbij voelen meer mensen in vergelijking met vorige week zich wat minder goed in hun vel zitten. Dit was vorige week vooral bij hooggeschoolden het geval, nu ook bij lager geschoolden. In vergelijking met vorige week maken de deelnemers ook wat meer melding van spanningen binnen het gezin en de relatie. Dat is vooral het geval wat de verhouding met opgroeiende tieners (12 tot 18 jaar) betreft: vorige week rapporteerde 15% spanningen, deze week 27%.

App

Opvallend aan de enquête van dinsdag was de vraag hoe deelnemers denken over apps die zouden kunnen ingezet worden tijdens de coronacrisis. Een dergelijke app kan dan via gsm-signalen bijvoorbeeld doorgeven wanneer iemand in de buurt komt van een besmet persoon. Slechts de helft van de deelnemers zou een dergelijke app willen gebruiken. 80% van zij die dat niet zien zitten, hebben sterke bezorgdheden over privacy en gevoeligheid van gegevens.

Ook tijdens de paasvakantie loopt de enquête door. Op dinsdag 7 april rekenen de wetenschappers weer op ieders deelname. Meedoen kan trouwens zowel in het Nederlands, het Frans, het Duits als het Engels. Het onderzoek van UAntwerpen, met steun van de KU Leuven, UHasselt en de ULB, inspireert ook buitenlandse wetenschappers: onder meer in Luxemburg, Canada en Ierland staan soortgelijke bevragingen op stapel.