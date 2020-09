400 vrijwilligers, onder wie Zuhal Demir in een kano, ruimen zwerfvuil in Antwerpen Annelin Marien

19 september 2020

15u03 6 Antwerpen Met 400 waren ze, de enthousiastelingen die vandaag Antwerpen mee proper maakten. Dat deden ze in het kader van World Cleanup Day, de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Dan wordt er in meer dan 150 landen door miljoenen mensen afval opgeruimd. Eén van hen was Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA): zij kroop voor de gelegenheid in een kano aan het MAS.

River Cleanup mobiliseert nu al voor het tweede jaar op rij vrijwilligers in de steden rond waterlopen om er zwerfvuil op te ruimen tijdens World Cleanup Day. “Elk jaar belandt er immers zo’n 8 miljard kilogram afval in onze zeeën en oceanen. 80% van dat afval raakt daar verzeild via rivieren”, vertelt Thomas De Groote van River Cleanup. “Vandaag zijn we met 400 vrijwilligers in Antwerpen, dit weekend gaan we ook nog opruimen in Gent, Brussel en Leuven en volgend weekend in Namen en Luik. Vorig jaar waren er 1000 enthousiastelingen ingeschreven, maar door corona hebben we de maximumcapaciteit op 400 personen moeten leggen. Desondanks waren de inschrijvingen snel volzet: ik heb het gevoel dat mensen steeds actiever worden wat betreft de milieuproblematiek. Door de coronacrisis gaat men meer naar buiten en is men meer met de natuur verbonden, waardoor mensen meer openstaan voor acties als deze. De keerzijde is dat er meer afval in de natuur wordt gegooid, het gebruik van single-use plastics stijgt.”

(lees verder onder de foto)

Gedeelde verantwoordelijkheid

Rond de Schelde en de dokken gingen 400 vrijwilligers op pad met een afvalgrijper, handschoenen en een vuilzak, maar er werden ook een tiental kajaks ingezet om zwerfvuil uit het water te halen. Eén van hen was minister Zuhal Demir, die te water ging aan het MAS. “In Vlaanderen krijgen we te maken met 20.000 ton zwerfafval per jaar, wat ons 130 miljoen euro kost”, aldus Demir. “Met dat geld zouden we heel wat bossen kunnen aanplanten. Door corona belandt er zelfs nog meer zwerfafval op de grond, maar corona of niet: afval gooi je in de vuilbak. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal om zwerfafval te vermijden.”