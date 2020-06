40 kinderen en 8 medewerkers twee weken in thuisquarantaine na besmetting in crèche Bobijn Annelin Marien

22 juni 2020

18u28 0 Antwerpen Veertig kinderen en acht medewerkers van kinderdagverblijf Bobijn in ‘t Groen Kwartier in Antwerpen moeten twee weken in thuisquarantaine nadat een medewerker positief testte op Covid-19. Ondertussen kregen ook medewerkers uit andere leefgroepen ziektesymptomen, het kinderdagverblijf blijft dus zeker nog een week gesloten in afwachting van de diagnose.

Zondagavond testte een medewerker van het kinderdagverblijf positief op het coronavirus, nadat ze symptomen van hooikoorts had gekregen. “We hebben onmiddellijk contact opgenomen met het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarna we besloten dat iedereen die in contact is gekomen met de medewerker in kwestie twee weken in thuisquarantaine moet”, aldus Liesbet Brzyk, woordvoerder van schepen van Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Dat komt neer op veertig kinderen en acht medewerkers, verdeeld over twee leefbubbels. We hebben meteen de ouders ingelicht om de situatie uit te leggen, en alle veiligheidsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.”

De andere vier leefbubbels bleven vandaag wel nog open, maar ouders mochten hun kinderen thuis houden indien ze dat wensten. In de loop van de dag bleek dat nog drie andere medewerkers en enkele kinderen ziektesymptomen kregen, waarop besloten werd het kinderdagverblijf zeker een week te sluiten. “Deze medewerkers en kinderen zijn nog niet getest, maar uit veiligheidsoverwegingen sluiten we Bobijn nog tot het einde van de week. De 48 kinderen van de eerste twee leefbubbels moeten sowieso nog tot 5 juli thuis blijven, over de andere groepen beslissen we als we zicht hebben op de diagnose.”