40.000 deelnemers voor ‘doorstart’ van Antwerpse groepsaankoop groene energie BJS

16 oktober 2019

17u32 0 Antwerpen Een groepsaankoop voor groene energie in de provincie Antwerpen heeft ruim 40.000 inschrijvingen opgeleverd. Dat zegt iChoosr, het bedrijf dat tot vorig jaar die groepsaankopen mee organiseerde met de provincie. Die laatste stopte deze legislatuur met het initiatief, maar iChoosr besloot op eigen houtje verder te gaan.

Het nieuwe provinciebestuur van N-VA en CD&V besloot eind 2018 te stoppen met groepsaankopen rond groene energie en zonnepanelen. De groepsaankopen waren destijds een initiatief van sp.a geweest en die partij was na de verkiezingen overboord gevallen. Het nieuwe provinciebestuur stelde dat de groepsaankopen geen garantie waren om de goedkoopste prijs te bekomen en daarom misleidend waren.

Bij de meest recente provinciale groepsaankoop voor groene elektriciteit en gas tekenden ruim 125.000 mensen in, zonder verplichting om op het uiteindelijke aanbod van de winnende energieleverancier te moeten ingaan. Bij de ‘doorstart’ van iChoosr gaat het nu om ruim 40.000 mensen. Toch spreekt het bedrijf van een succes.

“Ook nadat het Antwerpse provinciebestuur had besloten om niet langer groepsaankopen te organiseren, wilden wij de inwoners van de provincie blijven helpen om via een groepsaankoop gemakkelijk een voordelig en groen energiecontract te verkrijgen”, klinkt het. “Dit resultaat bevestigt dat er nog steeds grote interesse is voor groepsaankopen.”

Engie Electrabel en Mega brachten volgens iChoosr het beste bod uit en tegen eind volgende week ontvangen alle deelnemers een gepersonaliseerd aanbod. iChoosr zal nu ook een eigen groepsaankoop zonnepanelen lanceren.