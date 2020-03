4.960 mensen bezoeken online infodag van Universiteit Antwerpen Jan Aelberts

16 maart 2020

01u01 0 Antwerpen De e-infodag van de UAntwerpen was een groot succes. Twee weken eerder werd de klassieke infodag in het kader van het coronavirus al afgeslast en werd gekozen voor een online variant. Die werd virtueel bezocht door 4.960 mensen.

Zo’n 250 proffen, assistenten en ander personeel stonden klaar om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden in 65 chatboxen. Dat deden ze van thuis uit of van op de universiteit zelf. Daar hielden ze wel tenminste één meter afstand van elkaar. In totaal werden er 1.330 vragen gesteld. Ook de lessen zullen voorlopig niet in de aula’s en lokalen van de universiteitsgebouwen doorgaan. Ook daar biedt de UA een online alternatief.