4.600 mensen zochten verkoeling in zwembad De Molen en zwemvijver Boekenberg tijdens tropisch weekend

02 juni 2019

17u04

Met temperaturen tot 30 graden en meer her en der in Vlaanderen, hebben we onze eerste tropische dag van het jaar achter de rug. Heel het weekend was het puffen en zweten maar vooral genieten van die eerste zomerdag. Wie verkoeling zocht in de zwemvijver Boekenberg of het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever was zeker niet alleen.

Zo hadden een 4.600 mensen hetzelfde idee en trokken hun zwembroek of bikini aan voor een verfrissende plons. “Vooral zondag was een absolute topdag voor zowel De Molen als de zwemvijver met 1.700 bezoekers voor De Molen en 1.622 voor zwemvijver Boekenberg. De eerste warme dag van het jaar is nooit een topdag maar deze zondag maakt alles goed”, zegt Tania Hofmans, ploegleider van De Molen en de zwemvijver. “Maar over het algemeen zijn wij erg tevreden met deze cijfers. Dit was het eerste topweekend van het jaar”.

