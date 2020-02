381 Antwerpse studentenkoten zijn niet geschikt om te verhuren David Acke

24 februari 2020

17u18 0 Antwerpen Van de ongeveer 11.000 studentenkoten in Antwerpen zijn er 381 niet geschikt om te verhuren. Ze bevinden zich in een van de 43 panden met een rood label, wat wil zeggen dat de panden niet in orde zijn met brandveiligheid, hygiëne of veiligheid. “De controles werpen hun vruchten af”, zegt de stad. “Slechts in twee gevallen, 1 in 2017 en 1 in 2019, moest een studentenpand dicht.”

Het aantal besluiten tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van kamers en studentenkamers in Vlaamse studentensteden is sterk gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependale, bevoegd voor Wonen, op een schriftelijke vraag van Alessia Claes (N-VA).

Antwerpen telt ongeveer 11.000 studentenkoten verspreid over de stad. Sinds 2012 heeft de stad het labelsysteem ingevoerd. Dat betekent dat koten gecontroleerd worden op brandveiligheid, hygiëne en veiligheid in het algemeen. “Een kot kan een blauw, groen of rood label krijgen. Groen betekent dat het kot volledig in orde is, blauw zijn panden die nog gecontroleerd moeten worden of een eerste controle hebben gekregen en zich nog in regel moeten stellen. Wie een rood label heeft gekregen is momenteel niet in orde en zit ofwel in een procedure OGO en/of brandveiligheid-GAS”, legt Johan Vermant uit, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever.

Van de 11.000 koten zijn 6.929 koten die een groen label hebben. 470 panden hebben een blauw label, daarvan moeten er nog 325 gecontroleerd worden en zijn er 145 panden die een eerste controle hebben gehad en nu zes maanden tijd krijgen om zich in regel te stellen. 43 Antwerpse studentenpanden hebben een rood label gekregen wat overeenkomt met 381 studentenkoten.

Controles

“Eigenaars van panden met een rood label worden zeer strikt opgevolgd. Dat de aanpak vruchten afwerpt, toont het feit dat slechts in twee gevallen, 1 in 2017 en 1 in 2019, een studentenpand moest gesloten worden. Het labelsysteem is dus zowel duidelijk voor studenten, hogeronderwijsinstellingen zelf, als voor de eigenaars die op die manier een eenduidige vorm van controles krijgen waarbij eigenaars die weigeren de voorschriften te volgen van nabij kunnen worden opgevolgd”, aldus Vermant.

Kotstop

Daarbij komt ook nog eens dat er in Antwerpen de laatste jaren heel wat moderne studentenkoten zijn bijgebouwd. Voor Antwerpen voerde het college in 2016 een zogenaamde ‘Kotstop’ in voor de studentenbuurt. Dat hield in dat in een afgebakend gebied rond de stadscampus geen nieuwe studentenkoten meer mochten bijkomen. Sinds juni 2019 heeft de stad die richtlijnen van deze ‘Kotstop’ mee opgenomen in de zogenaamde ‘BGO’ of de ‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Projecten vanaf 5 woningen moeten vandaag bijvoorbeeld een gemiddelde oppervlakte van 80 vierkante meter hebben. Op die manier wil de stad ervoor zorgen dat er geen grote concentraties van studentenkamers meer bijkomen en zetten ze in op een mix. Anderzijds is er ook nog steeds de kotdichtheid. De kotdichtheid wordt bepaald door de verhouding studentenkamers tot het aantal geregistreerde inwoners. De grens van draagkracht voor deze dichtheid is vastgelegd op 40 procent.