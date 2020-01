38 zware ongevallen met ziekenwagens in 4 jaar in provincie Antwerpen Jan Aelberts

15 januari 2020

16u51 0 Antwerpen Van 2014 tot en met 2018 werden 90 letselongevallen met ziekenwagens geregistreerd over heel Vlaanderen. Spijtige koploper is de provincie Antwerpen, met 38 ongevallen. Oost-Vlaanderen staat op de tweede plaats met 17 ongevallen.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V). Om de oorzaak van de ongevallen te bepalen is volgens de minister verder onderzoek nodig. Het aantal ongevallen schommelde van jaar tot jaar, met een piek van 25 in 2016. In 2017 en 2018 deden zich achtereenvolgens 16 en 19 dergelijke ongevallen voor. Opgesplitst naar provincie situeerden de meeste ongevallen zich in Antwerpen (38), gevolgd door Oost-Vlaanderen (17), West-Vlaanderen (14), Limburg (13) en Vlaams-Brabant (8).

Meer dan de helft (47) van de ongevallen deed zich voor ter hoogte van een kruispunt, en 43 op een doorlopende weg. Precies de helft van de ongevallen gebeurde in de bebouwde kom en 38 erbuiten. In de 7 resterende gevallen is dit onduidelijk. Opgesplitst naar type weg werden de meeste ongevallen geregistreerd op gewestwegen (55), gevolgd door gemeentewegen (31) en snelwegen (4)