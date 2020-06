37 roodrijders gepakt en chauffeur die 115 per uur rijdt in zone 50 Sander Bral

30 juni 2020

11u05 0

De verkeerspolitie trok er dit weekend opnieuw op uit met de flitscamera. De motards hielden ook een oogje in het zeil, in alle buurten van de stad.

Op zaterdag werd er geflitst op Linkeroever. Vooral op de Blancefloerlaan (32 van de 299) en de Beatrijslaan (40 op 323) lapten heel wat bestuurders de snelheidsregels aan hun laars. Eén bestuurder reed 104 kilometer per uur op de Blancefloerlaan en zag zijn rijbewijs meteen ingetrokken. Op de Thonetlaan, de Esmoreitlaan en de August Vermeylenlaan was het aantal overtredingen beperkter.

“Op zondag waren de resultaten heel wat beter”, klinkt het bij de politie. “Op de Koningin Elisabethlei bijvoorbeeld waren slechts veertien van de 427 bestuurders in overtreding. Op de Groenenborgerlaan slechts twee van de 115 en op de Belgiëlei maar één van de 240.”

In de loop van het weekend werden ook dertig bestuurders beboet die met de gsm in de hand rondreden. Maar liefst 37 personen negeerden een rood licht. Ook zeven fietsers en een voetganger kregen een boete voor het negeren van het rode licht. Negen motorrijders waren niet in orde met de kledij. Ook werden er tien inbreuken vastgesteld bij bestuurders met een voorlopig rijbewijs.