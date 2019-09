36 wildplassers en twee vandalen beboet in studentenbuurt bij start academiejaar Sander Bral

De politiewijkwerking van de regio West stond in de nacht van maandag op dinsdag samen met de mobiele eenheid paraat om overlast in de oude binnenstad te bestrijden. De nadruk lag op verschillende pleinen, waaronder het Hendrik Conscienceplein, de Stadswaag en de Ossenmarkt. Tijdens de actie werden maar liefst 36 wildplassers betrapt en beboet. Twee personen mogen zich aan een fikse boete verwachten omdat ze betrapt werden toen ze vuilniszakken kapottrapten in de Hofstraat en de Zirkstraat. Negen personen werden dan weer betrapt met drugs op zak, één iemand werd aangehouden wegens openbare dronkenschap. “Opvallend, slechts twee van de 36 wildplassers waren dames”, aldus de politie.

Ondanks de actie van de politie kon niet voorkomen worden dat onder andere de Ossenmarkt er dinsdagochtend als een stort bij lag, na de start van het academiejaar van de universiteit.