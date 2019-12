35ste AG Antwerp 10 Miles voorgesteld: “Kwaliteitsinjectie in Short Run en prachtig uitzicht op Antwerpse skyline” David Acke

05 december 2019

16u50 1 Antwerpen Wie zich inschrijft voor de 35ste editie van de AG Antwerp 10 Miles kan meteen ook geld doneren voor het goede doel. Dit jaar zijn dat het Belgian Paralympic Committee en Dorp nr. 2 Koningin Fabiola. Dit jaar wordt er ook ingezet op een shortrun van zes kilometer.

Donderdagnamiddag werd in Antwerpen de 35ste editie van de AG Antwerp 10 Miles voorgesteld. Het grootste loopfeest van het land vindt volgend jaar plaats op zondag 26 april. Wie er bij registratie voor kiest te doneren voor het goede doel, steunt dit jaar twee organisaties: het Belgian Paralympic Committee en Dorp nr. 2 Koningin Fabiola.

De AG Antwerp Short Run wordt vernieuwd en krijgt er een mooie lus rond het Galgenweel bij. “In 2020 zorgen we voor een kwaliteitsinjectie op de AG Antwerp Short Run. Het nieuwe parcours van 6 km brengt de deelnemers voor het eerst helemaal rond het Galgenweel. Het prachtige uitzicht over de Antwerpse skyline belooft een beleving op zich te worden voor de deelnemers”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo sports.

Om 11 uur zetten de allerkleinsten hun beste beentje voor tijdens de Alpro Kids Run. Om 12 uur is er vervolgens de vernieuwde AG Antwerp Short Run. De populairste afstand, de AG Antwerp 10 Miles, gaat in 3 waves van start om 14, 14.30 en 15 uur en start dus een half uurtje vroeger dan bij de vorige editie. De blikvangers op het parcours blijven traditiegetrouw de Kennedytunnel en Waaslandtunnel.

Officiële voorbereidingsruns

De organisatie zet samen met partners Sportoase en Runners’ Lab in op 10 officiële voorbereidingsruns onder de naam ‘Antwerpen Loopt’. Deze geven deelnemers de kans om zich, samen met de persoonlijke trainingsschema’s, op een verantwoorde manier voor te bereiden. De eerste trainingsrun staat gepland op 16 februari 2020. Meter van deze trainingslopen is ex-triatlete Sofie Goos. Ook de Antwerpse atletiekclubs bieden start-to-runprogramma’s en loopbegeleiding aan om maximaal voorbereid aan de start te staan op 26 april.

“De Antwerp Ten Miles blijft het grootste doe-mee-evenement in onze stad en Vlaanderen”, zegt schepen voor sport Ludo Van Campenhout. “Het lopen door de Kennedytunnel en Waaslandtunnel zijn voor elke deelnemer een unieke ervaring. Ook de animatie en de aanmoedigingen van de supporters langs het parcours zijn de reden van het enorme succes voor dit loopevenement. We blijven dan ook investeren in de loopsport.”

Inschrijven voor de AG Antwerp 10 Miles, de AG Antwerp Short Run en de Alpro Kids Run kan vanaf vrijdag 6 december om 10 uur via www.agantwerp10miles.be. Meer info en inschrijvingen via www.agantwerp10miles.be. Informatie over lopen in Antwerpen vindt u op www.sportingA.be/lopen.