350.000 karaat ruwe Congolese diamant geveild in Antwerpen BJS

14 november 2019

09u03 0 Antwerpen In de Antwerpse diamantwijk wordt vanaf vandaag 350.000 karaat ruwe diamant geveild die rechtstreeks vanuit de Democratische Republiek Congo komen. De ‘tender’ is de eerste sinds Congolees president Félix Tshisekedi in september een samenwerkingsovereenkomst ondertekende om de handelsstromen tussen beide landen te vergroten.

Bij zijn eerste officieel staatsbezoek aan België in september, bracht de Congolese president Félix Tshisekedi ook een bezoek aan de Antwerpse diamantsector. Hij beloofde daar meer transparantie en traceerbaarheid in de verkoop van Congolese diamant en tekende een samenwerkingsovereenkomst om de banden met het Antwerpse diamanthandelscentrum te vergroten.

Een Congolese delegatie was dinsdag in Antwerpen om het eerste resultaat van die nauwere samenwerking bij te wonen. Tussen 14 en 20 november zal 350.000 karaat ruwe diamant, met een totale waarde van ongeveer 6 miljoen dollar, geveild worden in de Antwerp Tender Facility.

15 procent van de diamanten zijn van ‘juweelkwaliteit’, 85 procent van industriële kwaliteit. Het merendeel van de diamanten uit Congo wordt gebruikt voor industriële machines, zoals boren.

Volgens Ari Epstein, CEO van diamantkoepel AWDC, is Congo een belangrijke partner voor de Antwerpse diamantsector. Sinds enkele jaren was het aantal diamanten dat rechtstreeks vanuit Congo naar Antwerpen kwam, gedaald. De samenwerkingsovereenkomst moet het tij keren. “Dankzij ons transparant businessmodel en onze competitieve markt kunnen we Congo een toegevoegde waarde bieden, dat hebben we ook duidelijk gemaakt tijdens het presidentieel bezoek in september. We zijn blij dat de boodschap is aangekomen.”