35 nieuwe ‘Smaakmeesters’ ondanks zwaar jaar voor de horeca: “Teken van veerkracht” Annelin Marien

18 september 2020

16u56 0 Antwerpen De stad Antwerpen en meer dan tachtig gepassioneerde horecaondernemers organiseren op 3 en 4 oktober de zesde editie van het culinaire festival ‘Smaakmeesters’. Het hele weekend kunnen bezoekers genieten van lekker eten en drinken en ondanks de coronacrisis zijn er dit jaar 35 nieuwe deelnemers. “Een teken van veerkracht, er is meer nodig dan een virus om onze stad te doen kapseizen”, zegt schepen van Middenstand en Toerisme Koen Kennis (N-VA).

Vrijdag stelde Koen Kennis de zesde editie van Smaakmeesters voor in restaurant Fiera in de Schippersbeurs, een van de 35 horecazaken die voor het eerst deelneemt aan het culinaire festival. “Vorig jaar was een lustrumjaar, de vijfde editie, maar ook dit jaar gaat Smaakmeesters een speciale editie tegemoet”, weet Kennis. “Het is geen aangepaste of uitgestelde editie, maar om het in culinaire termen te zeggen: het glas is halfvol dit jaar. Geen vol glas dus, want de coronacrisis werpt een schaduw op eender welk evenement, maar we willen het ook positief bekijken: het wordt tijd dat Antwerpen weer op een gunstige manier in de schijnwerpers wordt gezet.”

Blind tasting

Op de planning op 3 en 4 oktober staan onder andere tien kookdemonstraties op de Groenplaats. Die zijn vrij toegankelijk: wat wordt klaargemaakt, wordt nadien in kleine porties aan de toeschouwers geserveerd. Per dag zijn er zes kookdemonstraties, die om het uur starten. Ook het verschil proeven tussen vegan en non-vegan staat hier op het programma. Je kunt ook deelnemen aan een ‘blind tasting’ in een container aan het MAS op het Eilandje. Telkens twee deelnemers moeten raden welke hapjes - klaargemaakt door Smaakmeester Anthony Van Dijck - ze voorgeschoteld krijgen. En natuurlijk serveren de 83 horecazaken een eigen Smaakmeestersuggestie in hun zaak.

(lees verder onder de foto)

Cocktails@home

Er zijn dit jaar 35 nieuwe deelnemers, waaronder Fiera, Désirée (van Roger Van Damme) en vleesrestaurant Maven. “Bijzonder knap dat deze horecaondernemers ook dit jaar in groten getale deelnemen”, vindt Kennis. “Zij zijn het symbool van de weerbaarheid en veerkracht: er is meer nodig dan een virus om onze stad te doen kapseizen. Daarom een oproep aan alle fijnproevers: kom je smaakpapillen verwennen tijdens Smaakmeesters, want de horeca heeft die steun nodig.”

Gezien het coronavirus zet ‘Smaakmeesters’ dit jaar ook in op beleving van thuis uit met een food- en een cocktailbox. Wie wil, kan met ‘Cocktails@home’ online een cocktailpakket voor twee personen bestellen. Op zaterdagavond toont een bartender van Smaakmeester BelRoy’s Bijou in een live-video hoe je de perfecte cocktail kunt maken. Restaurant Fiera pakt dan weer uit met ‘Secret cinema @ home’, waarmee je thuis de film ‘Julie & Julia’ kunt bekijken met een kant-en-klaar driegangenmenu geïnspireerd op de film.