35-jarige man slaat achterruit combi aan diggelen nadat hij boete krijgt Sander Bral

15 november 2019

10u13 3 Antwerpen Een boete uitdelen en als bedanking je achterruit aan diggelen geslagen zien worden. Het overkwam enkele inspecteurs van de lokale politie van Antwerpen donderdag. De 35-jarige agressor kleefde eerste een lange tijd aan de bumper van de combi nadat hij een verkeersboete kreeg. Hij werd gearresteerd en zijn voertuig in beslag genomen.

De 35-jarige man stond met zijn voertuig op het voetpad in de Lange Zavelstraat in Antwerpen-Noord donderdag. Daarop kreeg hij een boete van een patrouille van de mobiele eenheid van de lokale politie. De bestuurder was daar duidelijk niet mee gediend en achtervolgde de verbalisanten in hun combi. Hij bleef bumperkleven achter het politievoertuig. Tot twee maal toe probeerde de politie te bemiddelen bij de man. Tot twee maal toe mislukt.

In de Somméstraat verloor de agressor zijn gezond verstand en verbrijzelde hij de achterruit van de combi. De inspecteurs hadden intussen versterking geroepen en de 35-jarige man kon overmeesterd en in de boeien geslagen worden. Hij verwonde zichzelf bij het stukslaan van het autoraam en werd onder begeleiding naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht.

Zijn wagen zal in beslag genomen worden.