346.000 respondenten nemen deel aan tweede nationale 'corona-enquête' Jonathan Bernaerts

25 maart 2020

De tweede ronde van de nationale bevraging over gedragsveranderingen door de coronarichtlijnen, heeft 346.000 ingevulde enquêtes opgeleverd. Dat meldt de UAntwerpen woensdag. Er namen aanzienlijk minder mensen deel dan in de eerste ronde, toen 560.000 Belgen de vragenlijst invulden.

Vorige week lanceerden wetenschappers van de UAntwerpen een online bevraging over gedragsveranderingen bij de bevolking, in het kader van de richtlijnen rond het coronavirus. Die eerste studie toonde onder andere aan dat gedragsveranderingen sneller intrede maakten bij 65-plussers.

Met de tweede en volgende bevragingen willen de onderzoekers steeds betere voorspellingen maken over de verspreiding van het virus. “In de tweede ronde waren er nog steeds heel veel deelnemers, dus de resultaten blijven erg relevant”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. “Maar het waren er wel een stuk minder. Het ‘nieuwe’ is er allicht af en de vragenlijst was ook een stuk langer, waardoor er ongetwijfeld wat mensen afhaakten.”

De Meyer benadrukt wel dat herhaald deelnemen belangrijk is, om evoluties in kaart te brengen.