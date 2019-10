34-jarige veelpleger steelt uit auto en wordt gepakt met gestolen fiets Sander Bral

09 oktober 2019

12u16 0

De lokale politie werd woensdagochtend gevraagd in de Venusstraat voor een diefstal uit een geparkeerd voertuig. Eén van de raampjes was ingeslagen en er waren een aantal spullen gestolen. Tijdens de vaststelling sprak een buurtbewoner de politie aan omdat ze een man had gezien die vermoedelijk een fiets had gestolen. De politie kon de verdachte vatten ter hoogte van de Stadswaag met een elektrische fiets in de hand. De man bleek in het bezit van inbrekersmateriaal en had ook enkele zaken op zak die uit het bestolen voertuig afkomstig kwamen. De 34-jarige bleek gekend als veelpleger en werd gearresteerd. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.