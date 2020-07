300 medewerkers Infrabel verlaten kantoren Antwerpen-Centraal en trekken naar Mediaplein ADA

22 juli 2020

Een 300-tal medewerkers van spoorwegbeheerder Infrabel zullen volgend jaar in maart de kantoren in Antwerpen-Centraal verlaten. Ze ruilen de kantoren in voor een een nieuwe werkplek aan de achterkant van het station aan het Mediaplein. Het gaat om kantoormedewerkers maar ook ingenieurs en technici.

De reden van verhuis is om de werknemers onder te brengen in kantoren die uitgerust zijn met alle comfort en tegelijk de werknemers centraliseren. De ruimte die vrijkomt is eigendom van de NMBS. Wat er zal gebeuren met die ruimte, is niet duidelijk.