300 extra scooters van Scooty BJS

29 mei 2019

Scooty, het deelsysteem met elektrische scooters, rolt 200 e-scooters uit in de districten buiten de Antwerpse Singel. Eind juni komen er nog eens 100 bij. Dat bevestigt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Scooty lanceerde in de zomer van 2016 in Brussel de elektrische deelscooters. Gauw kwam er een uitbreiding in de zomer van 2017 in Antwerpen, met een 80-tal scooters in een beperkte zone. Door de stijgende vraag werd dat aantal in de zomer van 2018 uitgebreid naar 200 scooters. Nu komen er nog 300 extra scooters bij.