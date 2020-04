30-jarige bestuurder even in levensgevaar na knal tegen verkeerslicht Sander Bral

24 april 2020

11u51 0

De bestuurder van een wagen raakte in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond bij een crash tegen een verkeerslicht. Een interventiepatrouille merkte het ongeval op in de Desguinlei in de richting van de Jan Van Rijswijcklaan. Het voertuig bevond zich in het midden van de rijbaan ter hoogte van de daklozenopvang.

De auto had een verkeerslicht geraakt en was door de klap op de rijbaan beland. De dertigjarige bestuurder werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De man verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar zijn toestand stabiliseerde in de loop van de nacht. Zijn wagen, een Ford Fiesta, diende getakeld te worden. De oorzaak van het ongeval wordt verder onderzocht.