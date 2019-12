3,6 ton cocaïne ter waarde van 180 miljoen euro onderschept in Antwerpse haven Sander Bral

13 december 2019

11u26 154 Antwerpen Op kaaien in de Antwerpse haven heeft de douane deze maand twee gigantische vangsten cocaïne gedaan in twee containers uit Brazilië en Mexico. De drugs zaten verstopt tussen ladingen strooizout en maniok. In totaal werd er 3.670,7 kilogram coke in beslag genomen. De drugs hebben in ons land een straatwaarde van ongeveer 180 miljoen (!) euro.

Naar aanleiding van een risicoanalyse werden op maandag 2 december twee containers gecontroleerd op kaai 869. In de containers zat strooizout, afkomstig uit Brazilië. De douane vond tussen het zout twee partijen cocaïne van 856,8 en 537,9 kilogram.

Een week later, op maandag 9 december, had de douane prijs op kaai 188. Daar zat 2.276 kilogram coke verstopt in een container met een deklading cassava of maniok, een eetbare wortelknol. De container stond op een schip dat afkomstig was vanuit Mexico.

Het parket van Antwerpen en de federale gerechtelijke politie Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. “Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten, kunnen dat doen via www.onzehavendrugsvrij.be.”

Mogelijk is er een verband tussen beide drugsvangsten, dat wordt onderzocht door de federale politie.