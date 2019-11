3.500 jongeren komen naar UAntwerpen om zon na te bouwen AMK

12 november 2019

15u30 3 Antwerpen Vanaf donderdag 14 november verwelkomt de UAntwerpen zo’n 3.500 leerlingen van middelbare scholen op één van de zes Fusieshows. Tijdens de tweejaarlijkse voorstelling over kernfusie dompelen wetenschappers hen onder in de klimaat- en energieproblematiek.

De Universiteit Antwerpen nodigt sinds 2007 scholen uit om deel uit te maken van de Fusieshow. Voor deze editie, met de eerste voorstelling op 14 november en de laatste op 18 november, bereikt de UAntwerpen zo’n 3.500 leerlingen en hun leerkrachten uit 60 verschillende scholen, uit heel Vlaanderen en het zuiden van Nederland.

Schone bron van energie

De meeste mensen kennen kernsplitsing, dat wordt gebruikt in een kerncentrale zoals Doel, maar er bestaat ook zoiets als kernfusie. Bij kernfusie smelten lichte kernen samen tot zwaardere, en daarbij komt enorm veel energie vrij. De zon en de sterren werken op deze manier, en kernfusie zou een vrijwel onuitputtelijke en schone bron van energie kunnen zijn. Wetenschappers proberen deze energiebron ‘na te bouwen’ op aarde, en halverwege deze eeuw zou de eerste commerciële kernfusiereactor een feit kunnen zijn.

“Het potentieel van kernfusie is het uitgangspunt van de show, maar eigenlijk gaat het over de klimaat- en energieproblematiek in het algemeen”, vertelt Nick Schryvers, decaan van de Faculteit Wetenschappen, die de Fusieshow coördineert. “Leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs krijgen een wervelende show voorgeschoteld, afgewisseld met wetenschappelijke demo’s en een lezing en quiz over de energiemix. Op die manier worden ze klaargestoomd om de kritische geesten en innovatieve wetenschappers van de toekomst te worden.”