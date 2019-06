3.000 namaakproducten gevonden achter valse wand in kledingwinkel Sander Bral

27 juni 2019

11u44 0 Antwerpen De lokale politie is binnengevallen in twee winkels in Antwerpen-Noord. Beide zaken hadden een verborgen kamer met een schat aan namaak-luxekledij. Achter één van de valse wanden werden maar liefst drieduizend nepartikelen aangetroffen. Er werd voorlopig nog niemand gearresteerd.

Tijdens een verhoor van een minderjarige merkte de politie op dat de verdachte opvallende luxekledij droeg. Al snel bleek dat het om namaakspullen ging. De lokale recherche leefmilieu ging samen met de economische inspectie op onderzoek en kwam terecht bij een winkel in Antwerpen-Noord, waar deze week huiszoekingen werden georganiseerd.

“In de winkel werd een valse wand ontdekt”, klinkt het bij de lokale politie. “In de verborgen ruimte werden ongeveer drieduizend namaakspullen aangetroffen. Er werden ook labels gevonden die dienden om valse merktekens aan te brengen op de kledingstukken. Het ging om kledij en schoenen van grote luxemerken. De hele voorraad werd in beslag genomen.”

Verborgen toegang achter rek

Enkele weken terug dan controleerde het politiewijkteam en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een tweedehandswinkel in de Stuivenbergwijk. De politie had drie mannen achter in de zaak tevoorschijn zien komen van achter een rek.

“De inspecteurs konden echter geen deur vinden achter dat rek”, gaat de politie verder. “Er bleek wel een verborgen toegang te zijn. Daar trof de politie een illegaal winkeltje vol met namaakspullen aan. Het materiaal dat er gevonden werd, is in beslag genomen. Het gaat om een zeer grote hoeveelheid namaakkledij van luxemerken.”

Het onderzoek wordt verder gezet door de lokale politie. Er werd nog niemand gearresteerd.