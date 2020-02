29-jarige chauffeur bewusteloos achter stuur na gebruik lachgas Sander Bral

18 februari 2020

15u12 0

Een stilstaand voertuig aan de Gedempte Zuiderdokken trok dinsdagochtend de aandacht van het verkeersondersteuningsteam van de regio West. De auto stond stil voor de in- en uitrit van de parking en andere voertuigen konden niet meer voorbij om de parking op te rijden. De verkeersagenten zagen iemand ogenschijnlijk bewusteloos achter het stuur liggen met een ballon in de mond.

De motor van de auto was nog aan het draaien. Pas toen de politie de deur van de auto opende om hulp te bieden, kwam de man weer bij. De bestuurder zei dat hij even wou “chillen”. De politie controleerde de auto en daarin vonden ze vijf gasflessen met lachgas. Die zijn allen in beslag genomen. Na afstemming met het parket trok de politie het rijbewijs van de bestuurder (29) meteen voor vijftien dagen in. Hij zal zich later ook moeten verantwoorden bij de politierechtbank.