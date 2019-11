28-jarige man valt vijf verdiepingen uit flatgebouw en overlijdt Jan Aelberts

02 november 2019

23u42 1 Antwerpen Op de Groenendaallaan in Wilrijk is een man van 28 jaar vanavond van de vijfde etage van een flatgebouw naar beneden gevallen. Hij overleefde de klap niet.

Over de precieze omstandigheden is nog geen duidelijkheid. Even werd aan zelfmoord gedacht, maar ondertussen is duidelijk dat het om een ongeluk ging. De 28-jarige man viel vijf verdiepingen van een flatgebouw op de Groenendaallaan in Wilrijk naar beneden en overleed.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.