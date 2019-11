28-jarige bestuurder gepakt met vals rijbewijs en cannabis Sander Bral

28 november 2019



Tijdens hun patrouille in de afdeling West, werd de aandacht van het verkeersondersteuningsteam van de lokale politie getrokken door een voorbij rijdende wagen. Het voertuig werd in de databanken nagekeken en de bestuurder zou met een voorlopig rijbewijs rijden maar er was geen ‘L’ zichtbaar aan de achterruit. Aan de Scheldestraat werd de auto uit het verkeer gehaald.

Bij controle van de bestuurder bleek dat hij niet de eigenaar was. De agenten vroegen het rijbewijs van de huidige bestuurder op. Bij het bovenhalen daarvan zag de politie dat er nog een tweede rijbewijs in de kaarthouder zat, een voorlopig rijbewijs model 36 maanden. Bij verder nazicht van de documenten bleek dat de bestuurder een nagemaakt vast rijbewijs had afgegeven in de plaats van zijn lopende voorlopig rijbewijs.

Wellicht wilde hij aan een straf ontkomen omdat de bestuurder met een model 36 maanden altijd met een begeleider moet rondrijden en geen passagiers mag meenemen die niet voldoen als begeleider. Daarbovenop konden de agenten een sterke cannabisgeur vaststellen. De gecontroleerde bestuurder gaf het gebruik meteen toe waardoor een positief resultaat van de speekseltest te verwachten viel. Het voorlopig rijbewijs van de 28-jarige werd voor vijftien dagen ingetrokken.