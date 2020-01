27-jarige winkeldief draagt twee jassen



21 januari 2020

De lokale politie zag maandag in de Korte Gasthuisstraat een man die zich zenuwachtig gedroeg. In de buurt wandelde de verdachte een winkel binnen. Maar toen een verkoopster hem aansprak, was hij ook al gauw weer buiten. Op de Meir verdween de man even uit het zicht van de politie. Enkele minuten later dook hij opnieuw op maar had hij een andere jas aan. Vreemd genoeg wandelde hij nog een andere zaak binnen om zakjes aan te kopen.

Toen hij weer buiten kwam, werd duidelijk waarom. Hij deed de jas die hij droeg uit en ook de jas eronder, zijn eigen jas, werd uitgedaan. Die laatste stak hij in een van de zakken waarna de verdachte de andere jas weer aantrok. De politiemannen vermoedden dat de betrokkene een jas had gestolen. Bij controle werd dat vermoeden bevestigd. De jas was nog voorzien van alle labels en de man kon geen aankoopbewijs voorleggen. De vermoedelijke winkeldief van 27 jaar ging met de politie mee. De winkel waar de jas vandaan kwam, kreeg de jas ook meteen terug.