26 asociale chauffeurs halen fietsers in in fietsstraat Sander Bral

01 juli 2020

12u10 0

Het verkeersondersteuningsteam van de regio City controleerde dinsdagvoormiddag in verschillende fietsstraten. In totaal werden 33 bestuurders beboet die een fietser inhaalden. Vooral in de Rotterdamstraat werden er overtredingen vastgesteld (26). Tijdens de controles werden ook dertien foutparkeerders beboet.

De verkeerspolitie organiseerde dan weer een snelheidscontrole op de Noorderlaan tussen Luithagen en de Korte Wielenstraat. Maar liefst 191 van de 703 passanten (27%) reden sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur. Veertig van hen werden aan de kant gezet door een motard en mochten zich meteen verantwoorden voor hun inbreuk. Eén bestuurder haalde 110 kilometer per uur, zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.

Het wijkteam van de Junostraat beboette dan weer acht foutparkeerders en één roodrijder en nam een wagen in beslag die niet verzekerd, niet ingeschreven en niet gekeurd was.