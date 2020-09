26 Antwerpse straten worden versneld ingericht als woonerf ADA

22 september 2020

18u03 2 Antwerpen 26 straten in het district Antwerpen krijgen een nieuwe, tijdelijke inrichting met onder andere fleurige schilderingen op het wegdek. Op die manier worden ze al een (woon)erf in afwachting van een definitieve heraanleg. In een (woon)erf mogen voetgangers de volledige straat gebruiken, kinderen mogen er spelen en auto’s zijn er te gast tegen maximum 20 kilometer per uur.

De Tabakvest is de eerste straat die aan de beurt komt. Het was schepen voor mobiliteit Koen Kennis die het startschot gaf van de voorbereidende werken in de Tabaksvest. In 2021 wordt de Tabakvest tussen de Leopoldstraat en de Oudevaartplaats definitief aangelegd als verblijfsvriendelijk woonerf.

In een (woon)erf mogen voetgangers de volledige straat gebruiken, kinderen mogen er spelen en auto’s zijn er te gast tegen maximum 20 kilometer per uur. Het wegdek is niet opgedeeld in voetpad en rijweg. Parkeren gebeurt in afgebakende vakken voorzien van een ‘P’.

Maar tot die tijd wordt ze nu al ingericht als een voetgangersvriendelijke zone met onder andere fleurige jerseys -betonnen blokken - en markeringen op het wegdek. Op drie plaatsen in de straat wordt een asverschuiving ingericht om de snelheidslimiet van 20 kilometer per uur af te dwingen. Verder verdwijnen er ook elf parkeerplaatsen om ruimte te maken voor de nieuwe inrichting. Die inrichting blijft zo tot en met de volledige heraanleg in 2021. De heraanleg zal er anders uitzien dan de tijdelijke situatie.

Leefbare en veiligere straten door (woon)erven

De stad wil door het inzetten van de (woon)erven automatisch een correcter snelheidsgedrag afdwingen bij automobilisten. Aan de hand van een aangepaste infrastructuur voelen ze intuïtiever aan waar zij vlot kunnen doorrijden of voorrang moeten verlenen. Daarnaast dragen de voetgangersvriendelijke gebieden ook bij aan een leefbare en open binnenstad met in de eerste plaats ruimte voor voetgangers, fietsers en bewoners.

