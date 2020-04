250 hoogbejaarden in woonzorgcentra mogelijk besmet met coronavirus Patrick Lefelon

07 april 2020

20u48 0 Antwerpen Het Zorgbedrijf heeft bij 250 van de 3.000 bewoners van woonzorgcentra aanwijzingen van een coronabesmetting vastgesteld. Een hoog getal dat voorlopig niets zegt, zolang er niet getest wordt. Wanneer die testen er komen blijft onduidelijk. In de assistentiewoningen van De Fontein (Borgerhout) en Kerkeveld (Deurne) zijn afgelopen week vier bewoners overleden aan corona.

Cijfers, cijfers,... Ze zeggen voorlopig weinig volgens CEO Johan De Muynck van het Zorgbedrijf Antwerpen dat 18 woonzorgcentra uitbaat. Van de 3.000 bewoners is bij ruim 8% een vermoeden van coronabesmetting vastgesteld.

Johan De Munck: “Dat lijkt veel. Maar... elke bewoner die de afgelopen weken klaagde over ademhalingsproblemen, werd onmiddellijk afgezonderd en behandeld als een mogelijke corona-patiënt. Zelfs als die bewoner maar een gewone verkoudheid heeft staat hij nu op de lijst van coronapatiënten. Slechts bij 36 bewoners is met een test effectief de coronabesmetting vastgesteld. Voor de 214 anderen blijft het wachten op testmateriaal.”

Sinds dinsdag wordt een snelle coronatest over 50 woonzorgcentra in Vlaanderen verdeeld. Ook Antwerpen krijgt zijn deel. CEO Johan De Munck ziet er geen oplossing in. Hij verwacht veel meer van de ‘anti-lichamen’-test die over twee weken zal beschikbaar komen.

Johan De Munck: “Die ‘anti-lichamen’test geeft aan welke bewoner en welk personeelslid besmet is geweest en anti-lichamen tegen corona heeft opgebouwd. Dan weet je veel beter wie nog een gevaar is voor zijn omgeving en wie niet meer.”

Vier doden

In de woonzorgcentra kan het Zorgbedrijf de situatie kort opvolgen, in de honderden serviceflats is dat veel moeilijker. Die bewoners kiezen zelf hun dokter, hun mantelzorger en regelen hun eigen huishouden naar goeddunken.

De serviceflats van De Fontein in Borgerhout haalden twee weken geleden het nieuws omdat vijf leden van een vriendengroep overleden aan corona. Afgelopen dagen zijn nog eens twee bewoners gestorven.

Ook in de serviceflats Kerkeveld in Deurne zijn er twee bewoners gestorven ten gevolge van corona.

Bewoners van serviceflats klagen dat zij weinig informatie krijgen over de evolutie van de coronabesmetting in hun woongemeenschap. “Als we vragen of er nog mensen ziek zijn geworden of overleden aan corona, schermt het personeel met de privacy”, zegt een bewoner.

Ook een familielid van wie de moeder in De Fontein woont, is radeloos. “Moeder durft niet meer buiten te komen. Zij durft zelfs de lift in het gebouw niet meer gebruiken, zo bang is zij om toch besmet te geraken. Waar blijven die testen?”

Volgens CEO Johan De Munck is de informatieverstrekking in de serviceflats veel moeilijker. “Wij krijgen maar brokjes informatie door, bijvoorbeeld van familie die aangeeft dat een bewoner in het ziekenhuis ligt. Over sterftegevallen weten wij weinig als de familie of de huisarts ons niet inlicht. Dat maakt het zo moeilijk om accurate informatie te verstrekken.”