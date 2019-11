250 fietsers trappen voor veiliger verkeer Annelin Marien

01 november 2019

18u14 0 Antwerpen Zo’n 250 mensen maakten vandaag een fietstocht door Antwerpen om aandacht te vragen voor een veiligere verkeersinfrastructuur voor fietsers. En niet alleen in Antwerpen fietsten ze voor een veiliger verkeer: ook in Brugge, Gent, Hasselt en Leuven stapten mensen op de fiets. De fietstocht is een initiatief van het VTM-programma Make Belgium Great Again, en werd mee georganiseerd door Fietsersbond Antwerpen, Critical Mass, Antwerpenize en de Stad Antwerpen.

“Er sterven nog steeds veel te veel fietsers in het verkeer: in de eerste helft van dit jaar stierven al 48 fietsers, en raakten bijna 5000 mensen gewond”, zegt Gert De Vuyst van Fietsersbond Antwerpen. “België hoort zo bij de drie slechtst presterende landen qua fietsdodelijkheid in Europa. Er wordt nog steeds veel te weinig geïnvesteerd in de fietsers, de meeste investeringen zijn auto-driven. Met deze fietstocht willen we fietsers het gevoel geven dat we iets willen veranderen, dat ze niet vergeten worden, en we willen vooral een sein geven aan de politiek dat er te weinig geld wordt geïnvesteerd in fietsinfrastructuur.”

Fietsersbond Antwerpen organiseert maandelijks een fietstocht, maar die werd vandaag wat groter omwille van Make Belgium Great Again. 250 mensen startten om 15 uur aan de Groenplaats voor een uurtje fietsen, een tocht van 10 kilometer. “De tocht ging over wegen waar fietsers normaal niet mogen komen, zo werd het toch ook een beleving voor iedereen.”