250.000 euro verdeeld over acht Antwerpse start-ups die coronacrisis met digitale oplossingen willen bestrijden BJS

16 april 2020

15u09 0 Antwerpen De stad Antwerpen gaat 250.000 euro verdelen onder acht start-ups die innovatieve digitale oplossingen ontwikkelen. De bedrijfjes werden geselecteerd na een oproep in het kader van de coronacrisis en de stedelijke uitdagingen die daarbij gepaard gaan.

Uit in totaal 130 inzendingen werd een shortlist van twintig inzendingen gemaakt. Daaruit koos een jury acht bedrijven die een financiële bijdrage krijgen voor hun project: Artists Unlimited vzw, Bingli, Greygin, Health Endeavour en NSX, Helpper, Robovision, Spikes en UZA-FibriCheck. Zij zullen innovatieve digitale oplossingen uitwerken die op korte termijn impact hebben in onder meer de gezondheidszorg, de zorg- en de muzieksector.

“Het hoge aantal inzendingen bewijst dat onze start-upsector niet alleen zelf getroffen is, maar zich ook aangesproken voelt om te bieden voor deze crisis”, aldus schepen voor Economie, Innovatie en Digitalisering Claude Marinower (Open Vld).

250.000 euro

De stad heeft voor deze opdracht in totaal 250.000 euro vrijgemaakt. Afhankelijk van hun voorstel krijgen de bedrijven voor hun projecten elk een bedrag tussen de 20.000 en de 55.000 euro toegekend. De belangrijkste selectiecriteria waren de snelle uitvoerbaarheid, de relevante impact en de meerwaarde voor bewoners, bedrijven of studenten in Antwerpen. De stad legde hierbij geen thema’s of beperkingen op.

Gezondheids- of zorgsector

Liefst zeven geselecteerde bedrijven dienden een oplossing in voor de gezondheids- of zorgsector. Het gaat om een online triagemodule, een online-opleidingsgame, een platform voor psychosociale hulp, een telefoonlijn om zorgpersoneel te ontlasten van huishoudelijke taken, een toepassing voor de analyse van longscans, een tool die informatie verstrekt over de besmettingssituatie in een instelling én een digitaal zorgtraject voor patiënten met hartritmestoornissen. Eén start-up gaat een streamingplatform voor artiesten en hun fans ontwikkelen, in samenwerking met onder meer Antwerpse concertzalen.