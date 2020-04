25 studenten UAntwerpen gaan vrijwillig aan de slag in woonzorgcentra BJS

10 april 2020

13u11 0 Antwerpen 25 studenten van de richtingen geneeskunde en revalidatiewetenschappen & kinesitherapie aan de UAntwerpen gaan een vrijwillige stage doen in een woonzorgcentrum. De studenten gaan daarmee in op een oproep om studenten te laten bijspringen in woonzorgcentrum.

De UAntwerpen verspreidde dinsdag een oproep naar de derde bachelors en de eerste masters geneeskunde, en naar de eerste en tweede masters revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Dat gebeurde in het kader van een breder initiatief over de verschillende Vlaamse universiteiten om de vraag naar personeel in de woonzorgcentra tegemoet te komen.

“Jongere studenten komen nog niet in aanmerking voor een dergelijke taak”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. “De ouderejaars geneeskunde uiteraard wel, maar die worden momenteel ingeschakeld in de ziekenhuizen.”

Tot dusver gaan 25 studenten aan de slag in woonzorgcentra, onder de noemer van een vrijwillige stage. Volgens De Meyer zijn er nog meer kandidaten, maar die zijn nog aan een langer geplande stage bezig.

In principe zouden ook studenten uit de master verpleeg- en vroedkunde in aanmerking komen om vrijwillig ingezet te worden in woonzorgcentra. “Maar die hebben reeds voorziene stages momenteel en zijn dus al aan de slag in de gezondheidssector”, merkt De Meyer op.