Exclusief voor abonnees 25 jaar na het Switel-inferno dat vijftien mensenlevens kostte: “Soms schiet ik ‘s nachts nóg wakker omdat ik geen lucht meer krijg” Philippe Truyts

28 december 2019

11u54 4 Antwerpen “Ik ademde zoveel rook in dat ik dacht: ik ga dood. Maar ik had een engelbewaarder. Met het hoofd viel ik achterover door een stukgeslagen raam. Zo kreeg ik frisse lucht en kwam ik weer bij bewustzijn.” Sandra Van den Broeck, toen Miss Diamant, liep zware brandwonden op bij de ramp in het Switel hotel op oudejaarsavond 1994. Vijftien mensen overleefden het niet, 164 anderen raakten (zwaar)gewond.

Vandaag woont Sandra Van den Broeck aan de kust. De dodelijkste brand in de Antwerpse naoorlogse geschiedenis heeft haar leven getekend, maar haar niet klein gekregen. Gelukkig zijn er sinds die noodlottige avond 25 jaar geleden ook veel mooie momenten geweest.

Waar ze ook is: waakzaamheid staat voorop. “Ik heb twee kinderen. Ik heb hen altijd uit de keuken gehouden. Ik ben een romantisch type. Maar lange kaarsen in kandelaars wil ik niet. Ik gebruik enkel theelichtjes in glazen kaarsenhouders. Met mensenmassa’s heb ik het moeilijk. Dan krijg ik het benauwd. Een concert in openlucht: dat gaat nog. Maar in een zaal pakt dat op mijn adem.”

