25 arrestaties in internationaal onderzoek naar Albanese bende BJS

06 februari 2020

15u32 5 Antwerpen In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar een Albanese bende heeft de recherche van de Antwerpse lokale politie vanmorgen bij 14 huiszoekingen 9 verdachten geïnteresseerd. De betrokkenen worden verdacht van teelt, doorvoer en verkoop van drugs in binnen- en buitenland. In samenwerking met Europol en Eurojust gebeurden simultaan ook een vijftiental huiszoekingen in Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland. Daarbij werden nog eens 16 verdachten van hun vrijheid beroofd.

Het onderzoek startte in 2017 op de Herentalsebaan in Deurne. De politie vermoedde dat er vanuit een appartement cocaïne verhandeld werd. Intensieve observaties en doorgedreven onderzoek van de lokale recherche van de Antwerpse politie maakte duidelijk dat er een bende aan het werk was, die zich op grote schaal bezighield met het vervoeren, het telen en het verkopen van verdovende middelen in binnen- en buitenland. Tijdens dat gerechtelijk onderzoek werden twee plantages gelokaliseerd in Anderlecht en in Ternat. Bij die laatste kwekerij werden op 9 april 2019 ongeveer 1.250 planten aangetroffen.

De lokale recherche legde in de loop van het gerechtelijk onderzoek, in samenwerking met de directie zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de federale politie, een netwerk van Albanese origine bloot, dat op professionele wijze drugs vervoerde en verhandelde over heel Europa. Daarvoor werden bijvoorbeeld voertuigen omgebouwd (zie filmpje hieronder), zodat geld en verdovende middelen in verborgen ruimtes getransporteerd konden worden. Verschillende verdachten bleken gekend voor drugshandel en liepen veroordelingen op in verschillende landen.

De organisatie werd vanuit Antwerpen geleid, maar haar criminele activiteiten werden vooral ontplooid in de rest van Europa, in het bijzonder Duitsland, Frankrijk en Spanje. Met behulp van Europol werd daarom contact opgenomen met de Spaanse Guardia Civil, de Nederlandse Politie, de Duitse Bundeskriminalamt en de Franse Police Nationale.

Tijdens afgeluisterde gesprekken kregen de speurders informatie over de mogelijke invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika, maar in deze fase van het onderzoek werd er geen cocaïne in beslag genomen.

55.000 euro cash

Vandaag werden op 14 locaties in Antwerpen, Brussel en Charleroi huiszoekingen verricht en werden 9 verdachten gearresteerd: 5 Albanezen en 4 Belgen. De hoofdverdachte werd door de arrestatie-eenheid van de lokale politie van Antwerpen gearresteerd in Berchem. Er werd een handvuurwapen en ongeveer 55.000 euro cash aangetroffen.

Dankzij de financiële ondersteuning en de coördinatie vanuit Europol werden in Spanje, Nederland, Frankrijk en Duitsland en op verzoek van de onderzoeksrechter tegelijkertijd met de actie in ons land invallen uitgevoerd in de betrokken landen. De hele operatie werd gecoördineerd vanuit Antwerpen in een samenwerking tussen de lokale recherche en experten van Europol. Dankzij de hulp van Eurojust werd de uitvoering van de Europese onderzoeksbevelen, bevolen door de onderzoeksrechter in de verschillende landen, verder gerealiseerd.

16 arrestaties in vier landen

Bij deze acties in het buitenland werden 16 arrestaties in de vier landen uitgevoerd. Bij die zoekingen werden een wapen, ongeveer 30.000 euro cash en 6 kilo cannabis gevonden. In het buitenland zijn er 7 plantages aangetroffen voor in totaal ongeveer 2.500 plantjes, sommige kwekerijen waren in opbouw.

In ons land en in het buitenland werden voertuigen met verborgen ruimtes aangetroffen.

De onderzoeksrechter zal binnen de 48 uur beslissen of de 9 verdachten die in ons land gearresteerd zijn, zullen worden aangehouden. De feiten in ons land zijn gekwalificeerd als handel en bezit van verdovende middelen in vereniging, teelt van verdovende middelen in vereniging en deelname aan een criminele organisatie. Voor een aantal verdachten in het buitenland zal de uitlevering gevraagd worden.